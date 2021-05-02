Koronavirüste vakalar düşüyor! İşte tam kapanma sonrası...

Kovid-19 mücadelesinde son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve geçtiğimiz perşembe günü resmen başlayan tam kapanma tedbirlerinde koronavirüs vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor. Hedef 5 bin vakanın altını görerek yaz sezonu öncesi ekonominin rahatlamasını sağlamak. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinin önerdiği koronavirüs tam kapanma tedbirleri kabine toplantısında onay aldığı şekliyle verimli olmaz ve vaka sayıları yeterince düşmezse ekonomik hareketliliğin sağlanacağı sezonu kaçırmamak adına daha sıkı tedbirler alınması gündeme gelebilir. Ancak düşüş eğilimi şu an Bilim Kurulu için de kabine toplantısı için de iyiye işaret ediyor. İşte koronavirüs tam kapanma sürecinden son dakika haberleri



SON DAKİKA BAYRAM SONRASI TEMKİNLİ NORMALLEŞME



Koronavirüste tam kapanma süreci tamamlandığında Ramazan Bayramı sonrasında temkinli normalleşme olacak. Hedeflere ulaşılamazsa konu yeniden değerlendirilerek kabine toplantısında ele alınacak.



Düşüş eğiliminin devam ettiği kovid-19 vakalarının 17 günde belirli bir düzeye gelmesi ve daha sıkı tedbirlere ihtiyaç kalmayacağı konusundaki beklenti yüksek olsa da yaz döneminde kapanma olmaması için tedbir ve temkinli olunması noktasında teyakkuz hali devam edecek.



YENİDEN KONTROLLÜ NORMALLEŞME



Salgını kontrol altına alabilmek amacıyla devreye sokulan 17 günlük tam kapanmanın ardından Türkiye'nin atacağı adımlar netleşmeye başladı. Bu defa adımlar daha temkinli atılacak ve normalleşmeye kontrollü bir geçiş yapılacak.



SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?



Geçen yıl, vaka sayılarında belli bir düşüş sağlanmasının ardından önce mayıs ayında AVM'ler, 1 Haziran'dan itibaren de kafe, restoran ve eğlence mekânları gibi insanların yoğun olarak bir arada bulunduğu yerler açılmıştı. Ardından bazı illerde ve bölgelerde vaka patlamaları meydana gelmişti.



Son dakika | Tam kapanmada vaka sayıları yeterince düşmezse sıkı tedbir: Aşı olmayanlar...

Türkiye, yaşadığı bu süreçten dersini çıkardı. Kapanma sürecinde sıkılaştırılan denetimler, sonrasında da aynı şekilde uygulanacak. Açılma kademeli olarak gerçekleştirilecek. İlk olarak pandemiden en çok etkilenen küçük işletmelerin, ardından ise AVM ve eğlence mekânlarının açılması planlanıyor.



TURİZM VE YAZ HAREKETLİLİĞİ İÇİN ADIMLAR ATILACAK: Bunun yanı sıra turizm için ayrı bir normalleşme takvimi devreye konulacak.



HEDEF 5 BİNİN ALTI



Kapanmanın etkisiyle bayramdan sonra günlük vaka sayılarının 5 binin altına indirilmesi hedefleniyor. Vaka sayılarında istenilen düzeye ulaşıldığı takdirde sınırlamaların kaldırılması gündeme gelecek. Bu doğrultuda sınırlamalar, salgın kontrol edilebilir düzeye çekilene kadar devam edecek. Normalleşme adımları Bilim Kurulunun tavsiyesiyle belirlenecek. Vaka sayıları hedeflenen seviyelere düşmezse belirli bir saatten sonra uygulanan sokağa çıkma sınırlamalarının devam edebileceği belirtiliyor.



Yine hafta sonu uygulanan sokağa çıkma sınırlamasının da sürebileceği ifade ediliyor. Vaka tablosunun kötüye gitmesi hâlinde ise tedbirler ağırlaştırılacak. Ayrıca bu süreçte aşılama da bütün hızıyla devam edecek. Vaka sayılarının düşüş eğilimine girdiği ve bunun kontrollü geçiş dönemiyle sürdürüldüğü dönemde aşılanmanın da devam etmesi, sürece büyük bir katkı sağlayacak.



BioNTech aşısının ise uygulanması sürüyor. Haziran sonunda 40 yaş üstü kişiler, ağustos ayında ise 18 yaş üstünün aşılanmasının tamamlanması planlanıyor.



Vaka sayıları düşüşe geçmezse toplumun büyük bir kısmı aşılanana kadar yeni tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor.



Yine aşı olmayan kişilerin ve yaş gruplarının toplumdaki dolaşımını azaltmaya yönelik tedbirlerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.



KORONAVİRÜS VAKALARI AZALIYOR MU?



Türkiye'de Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti.



Türkiye Günlük covid-19 Tablosu, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı.



Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 615 oldu. Son 1 günde 81 bin 302 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 405 bin 199'a yükseldi.



Test sayısı 47 milyon 504 bin 193'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 849 bin 408, vefat sayısı 40 bin 504, ağır hasta sayısı 3 bin 525 oldu.



Bakanlıktan edinilen son dakika haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.