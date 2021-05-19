Tedirgin eden manzara! Tıpkı beton dökülmüş gibi!

Marmara Denizi'nde son günlerde görülen deniz salyası şimdi de Kadıköy'den geçen Kurbağalıdere'yi kapladı. Derede beton dökülmüş gibi tabaka oluşturan salya havadan da görüntülendi. Kirlilikten duyduğu rahatsızlığı dile getiren Erdoğan Biçer isimli vatandaş, "En kötü zamanında bile böyle görmedim burayı. Hiç iyi bir görüntü değil." dedi.
Marmara Denizi'nde sıkça görülen deniz salyası Kurbalığıdere'yi yine kapladı. Beton dökülmüş gibi tabaka oluşturan salya teknelerin bulunduğu kısımda yoğunlaştı.
Kötü kokular yayan deniz salyalarının oluşturduğu kirlilik havadan da görüntülendi. Kurbağalıdere'yi geçtiğimiz günlerde de deniz salyası sarmıştı.
KURBALIĞIDERE'Yİ HİÇ BÖYLE GÖRMEMİŞTİM
30 yıldır Kadıköy'de yaşadığını söyleyen Erdoğan Biçer "En kötü zamanında bile böyle görmedim burayı. Hiç iyi bir görüntü değil. Çok daha kötü bir koku var. İlk defa böyle tabaka ile karşılaştım. Yaşayan tüm canlılar için büyük bir tehlike" diye konuştu.