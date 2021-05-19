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KDV ve ÖTV’siz akaryakıt desteği mi geliyor? Çarpıcı talep

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ulaştırma sektörü için KDV ve ÖTV'den arındırılmış ticari akaryakıt desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep etti.

Güncel / 19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:25
KDV ve ÖTV’siz akaryakıt desteği mi geliyor? Çarpıcı talep

Koronavirüs sebebiyle son alınan tedbirler ve verilen desteklerin artırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Verilen desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen tüm kabine üyelerine esnaf ve sanatkârlarımız adına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

'Taleplerimizi ileteceğim'

Yaklaşık 15 aydır esnaf ve sanatkarların pandemi döneminde yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için atılan adımların önemli olduğunu bildiren TESK Genel Başkanı Palandöken, “Verilen destekler için öncelikle teşekkür ediyoruz. Ancak daha önceden alınan kredi borçları ile birlikte Sosyal Güvenlik ve vergi yapılandırmalarında gerekli ödemeler yapılamadığı için binlerce esnafımız bu konuda yeni bir adım atılmasını beklemektedir. Bunun için de kredi, vergi ve sosyal güvenlik yapılandırmalarına ilişkin borçlar yeniden ve faizsiz olarak yapılandırılmalıdır. Ayrıca lokanta, restoran, pazar yerleri, zincir marketlerin haksız rekabetinin önlenmesi ve yanı sıra yüzde 50 kapasite ile çalışan ulaştırma sektörüne KDV ve ÖTV'den arındırılmış ticari akaryakıt desteği yapılması yönünde taleplerimizi ileteceğim” açıklamalarında bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan


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