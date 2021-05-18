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Muharrem İnce CHP'yi eleştirmeye başlayınca Halk TV yayını kesti

Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, yol haritasını açıklarken CHP'ye yönelik eleştirilerde bulununca Halk TV canlı yayına son verdi.

Güncel / 18 Mayıs 2021 Salı 13:29
Muharrem İnce CHP'yi eleştirmeye başlayınca Halk TV yayını kesti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin yol haritasını açıkladı.

Hedeflerini sıralayan İnce, konuşmasında ana muhalefet partisi CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

CHP ELEŞTİRİSİNE İZİN VERİLMEDİ
CHP'nin tüm imkanlara sahip olmasına rağmen tek başına iktidar olmayı hedefleyemediğini dile getiren İnce'nin konuşması, Halk TV tarafından canlı yayında ekrana getiriliyordu.

Muharrem İnce'nin CHP'ye yönelik eleştiri dozunu yükseltmesi üzerine Halk TV canlı yayına son verdi.

'ÇÖZÜM ÜRETEMEYEN BİR MUHALEFET VAR'
İnce, CHP'ye yönelik şunları söyledi: 'Umut olamayan, Türkiye bu kadar kötü yönetilirken çözüm üretemeyen bir muhalefet var. Devletten, trilyonlarca hazine yardımı alacaksın, 100 yıllık parti olacaksın, mal var mülk var, örgüt var, belediye var. Tek başıma iktidar olurum diyemeyeceksin. Tayyip Erdoğan'a imza verip, sonra altını oymaya çalışan kişiden medet umacaksın...'

Muharrem İnce


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