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MEB açıkladı: Uzaktan ve Yüz yüze eğitimde detaylar belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçileceğini duyurdu. İşte MEB'in normalleşme süreci ile ilgili son dakika uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim kararı

Güncel / 17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:21
MEB açıkladı: Uzaktan ve Yüz yüze eğitimde detaylar belli oldu

Bugün itibarıyla tam kapanma dönemi sona erdi ve kademeli normalleşme süreci başladı. Bu kapsamda uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim arasında gidip gelen pandemi koşulları nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi vaka sayısına göre açılıp kapanan okullarla ilgili de yeni normalleşmenin ilk aşamasına ilişkin son dakika kararları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Son dakika | MEB açıkladı: Uzaktan ve Yüz yüze eğitimde detaylar belli oldu
BUGÜNDEN İTİBAREN YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYACAK OLAN SINIFLAR

"Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında bugünden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir.


Resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında bugünden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir.
Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır.

1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."


VAKA SAYILARINDA SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı. 10 bin 512 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 920 oldu. Ağır hasta sayısı 2 bin 468 olarak kayda geçti, 14 bin 418 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya yükseldi.


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