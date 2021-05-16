Terörist Murat Karayılan'dan 'Pençe' itirafı: Öleceksiniz diye talimat verdik...

Murat Karayılan, saklandığı delikten örgütün yayın organlarına Pençe harekâtlarında aldıkları ağır darbelerle ilgili, 'Ciddi darbeler aldık, ağır kayıplarımız oldu. Birçok bölgede yönetici düzeyindeki komutanlarımızı kaybettik. Bizi zayıflatarak tümden ortadan kaldırmak istiyorlar.' sözlerini kullandı.



'ÖLECEKSİNİZ DİYE TALİMAT VERDİK'



Karayılan, 'O kadar yoğun bir teknoloji kullanılıyor ki, 18 kayıp verip, 7 kişilik bir grupla irtibatımız kopunca telsizle eğer zorlanıyorsanız, geri çekilebilirsiniz, bulunduğunuz bölgeleri terk edin, yoksa öleceksiniz diye talimat verdik' itirafında bulundu.