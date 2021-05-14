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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki: Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı son dakika açıklamasında İsrail'in Gazze'ye yönelik alçak saldırılarına sert tepki gösterdi. Çelik açıklamalarında; "Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir. Uluslararası hukuka göre işlemediği suç kalmamıştır. Adına hükümet denilen bu yapı suç ve katliam makinesi olarak hareket ediyor." dedi.

Güncel / 14 Mayıs 2021 Cuma 11:49
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki: Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki geldi. Çelik; 'Netanyahu hükümeti bir suç makinesidir. Uluslararası hukuka göre işlemediği suç kalmamıştır. Adına hükümet denilen bu yapı suç ve katliam makinesi olarak hareket ediyor.' dedi.

UTANILACAK NE KADAR SUÇ VARSA HEPSİNİ İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

Gazze'ye yaptığı saldırılarla tarihte farklı coğrafyalarda utanılacak ne kadar suç varsa hepsini işlemeye devam ediyor. Gazze'ye yapılan saldırılar açık ve net şekilde Filistinlileri topyekun yoketme ve katletme saldırılarıdır.

SERİ KATLİAMLAR

Dünyanın bu saldırganlığı durdurmaması, suç ve cinayet makinesi haline gelmiş Netanyahu hükümetinin seri katliamlara başlamasına yol açtı... Bundan sessiz kalan ve destekleyen herkes sorumludur.

CUMHURBAŞKANIMIZ DIŞINDA DÜNYAYI HAREKETE GEÇİRMEYE ÇALIŞAN KİMSE GÖZÜKMÜYOR

Cumhurbaşkanımızın tüm dünyayı harekete geçirme gayretleri günlerdir sürüyor. Cumhurbaşkanımız dışında dünyayı harekete geçirmeye çalışan kimse gözükmüyor. Cumhurbaşkanımızın gayreti insanlık vicdanı ve adalet için Filistinli kardeşlerimizin yanında olan en güçlü iradedir.

Ak PartiİsrailÖmer Çelik


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