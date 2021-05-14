Acı haberi MSB duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan son dakika açıklamasında PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonrasında bir askerimizin şehit olduğu açıklandı. Öte yandan kahraman Mehmetçik'i şehit eden iki alçak terörist bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.