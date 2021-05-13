Elon Musk kripto para piyasasında ortalığı karıştırdı!

Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların, özellikle en kötü emisyona sahip kömürün hızla artan kullanımı konusunda endişeli olduklarını belirtti.



ASKIYA ALDI

Tesla'nın araç satışlarında Bitcoin kullanımını askıya aldığını kaydeden Musk, 'Kripto para biriminin birçok düzeyde gelecek vaat eden bir fikir olduğuna inanıyoruz ancak bunun çevre için büyük bir bedeli olamaz.' ifadesini kullandı.



Musk, Tesla'nın herhangi bir Bitcoin satmayacağını belirterek, madenciliği daha sürdürülebilir hale gelir gelmez bunu işlemler için kullanmayı planladıklarını aktardı.



GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Elon Musk, Bitcoin için harcanan enerjinin yüzde 1'inden daha azını kullanan diğer kripto para birimlerini de gözden geçirdiklerini kaydetti.



Elon Musk'ın konuya ilişkin paylaşımının ardından kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı 58 bin dolar seviyesinden 46 bin dolar bandına kadar geriledi.



ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 8 Şubat'ta 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını duyurmuştu. Şirket, yakın gelecekte ödeme türü olarak Bitcoin'i kabul etmeye başlayacağını bildirmişti.



ETHEREUM REKOR KIRDI!

Öte yandan hafta sonu 4000 dolar düzeyini ilk kez geçmesinin ardından 3800 doların altına kadar inen Ethereum fiyatı dün sabah 4374 doları aşarak yeni rekor kırdı.



Ether fiyatı son 24 saatte en düşük 3524 doları gördü. Dijital para Ethereum bugün ise 4 bin dolar sınırında işleme devam ediyor.



PİYASA HACMİ YENİDEN 2.5 TRİLYON DOLARI AŞTI

Kripto paraların giderek daha çok ürün ve hizmetin ödemelerinde kullanılmaya başlamasının da etkisiyle artan alımlarla tüm piyasalarda toplam hacim yeniden 2.5 trilyon doların üzerine yükseldi.