USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması!

Bayram'da hava nasıl olacak sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir son dakika açıklaması geldi. Bugünden başlayarak Ramazan Bayramı'nın sonuna kadar yurt genelinde yağış beklenmiyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

Güncel / 12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:38
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması!

Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde bugün güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde havanın parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklığın 2 ila 5 derece artması bekleniyor. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik öngörülmezken, sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.


Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta başından itibaren yağışlı havanın etkisini yitireceği ve hafta ortasında sıcaklıkların yükseleceğini aktardı.


Bayramın 1. günü: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 2. günü: Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Bayramın 3. günü: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ramazan Bayramı'nda yurdun genelinde yağış beklenmiyor.

3 BÜYÜK KENTİN HAVA DURUMU
İstanbul hafta boyu güneşli olacak. Bayramın ilk günü sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak.

İzmir'de de yine hafta boyu güneşli bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar gece en düşük 14, gündüz en yüksek 28 derece olacak. Ramazan Bayramı boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış öngörülmüyor.

SICAKLIKLAR ARTACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement