Gazze'ye düzenlenen hava saldırısının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İsrail savaş uçakları, Gazze kentindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası 21 Filistinli şehit olurken 103 kişi ise yaralandı. Hava saldırılarının boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Gazze'nin farklı bölgelerinde çok sayıda bina ve yerleşim yeri hasar gördü.
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava saldırısı düzenledi.
Hava saldırılarında 21 Filistinli şehit olurken 103 kişi de yaralandı.
Saldırıların boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.
Gazze'nin farklı bölgelerinde çok sayıda bina ve yerleşim yeri hasar gördü.