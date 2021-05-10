İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı işgal ediyor! İşte vahşetin en net görüntüsü...

İsrail, sistematik devlet terörünü sürdürüyor. Mescid-i Aksa'ya ses bombaları ve plastik mermilerle hedef alan İsrail polisi saldrılarını sürdürüyor. Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya Fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere yine saldırıldı.



YÜZLERCE YARALI VAR



Filistin Kızılayı edinilen son dakika bilgiye göre; İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yüzlerce kişi yaralandı.



MESCİD-İ AKSA İÇİNDE VAHŞET



İsrail polisi, İlk Kıblemiz Mescid-i Aksa'ya işgal girişiminde bulunuyor.



İSRAİL POLİSİNDEN MÜDAHALE



Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da bulunan binlerce Filistinliye İsrail polisi müdahale etti.



Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.



BASKINI ÖNLEMEK İÇİN NÖBET



Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı.



Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, Harem-i Şerif'ten ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık 'Canımız kanımız sana feda Aksa' sloganı attı.



Daha sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.