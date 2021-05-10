İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı işgal ediyor! İşte vahşetin en net görüntüsü...

Filistinlilere yönelik sistematik devlet terörü uygulayan İsrail zulmü sürüyor. Geçtiğimiz gün Mescidi- Aksa'ya girerek namaz kılan Müslümanlara ses bombaları ve plastik mermiler ile saldıran İsral polisi durmuyor. Edinilen son dakika habere göre; İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya isgal girişimini engellemek isteyen Filistinlilere saldırdı.Edinilen son bilgiye göre; 1 kişi şehit oldu, yüzlerce kişi yaralandı.
İsrail, sistematik devlet terörünü sürdürüyor. Mescid-i Aksa'ya ses bombaları ve plastik mermilerle hedef alan İsrail polisi saldrılarını sürdürüyor. Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya Fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere yine saldırıldı.
YÜZLERCE YARALI VAR
Filistin Kızılayı edinilen son dakika bilgiye göre; İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yüzlerce kişi yaralandı.
MESCİD-İ AKSA İÇİNDE VAHŞET
İsrail polisi, İlk Kıblemiz Mescid-i Aksa'ya işgal girişiminde bulunuyor.
İSRAİL POLİSİNDEN MÜDAHALE
Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da bulunan binlerce Filistinliye İsrail polisi müdahale etti.
Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.
BASKINI ÖNLEMEK İÇİN NÖBET
Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı.
Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, Harem-i Şerif'ten ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık 'Canımız kanımız sana feda Aksa' sloganı attı.
Daha sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.