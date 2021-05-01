Sağlık Bakanlığı 1 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 1 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti.
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