Sağlık Bakanlığı 1 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı 1 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren Kovid-19 tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 817 kişinin testi pozitif çıktı, 373 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 525 oldu, 81 bin 302 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 405 bin 199'a yükseldi.