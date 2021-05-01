Resmi Gazete'de yayımlandı! Kripto para piyasasına yeni düzenleme

Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmeliğe 'Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar' ibaresi eklendi.







Resmi Gazete'de yayımlanan Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmelikte yapılan değişikliğe göre yönetmeliğe,



'Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar' ile 'Tasarruf finansman şirketleri' ibareleri eklendi.