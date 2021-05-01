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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 1 Mayıs paylaşımı: Alın teriyle elde edilmiş kazanç hem helal hem de kutsaldır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Güncel / 1 Mayıs 2021 Cumartesi 15:09
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 1 Mayıs paylaşımı: Alın teriyle elde edilmiş kazanç hem helal hem de kutsaldır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin o açıklamaları;

Emek, insandan ayrılamaz ve ayrı görülemez bir değerdir. Emek verilmeden, emek harcanmadan, emeğin karşılığı alınmadan hiçbir iş ya da çalışma sürecinin hayrından, saygınlığından, safiyetinden, saadet ve sahiciliğinden ahlaki ve manevi temelde bahsedilemez. Emek insandır.

Zahmetsiz rahmet elbette olmaz. Zahmete katlanıp rahmeti hak eden temiz ve duru emektir. Biliyor ve inanıyoruz ki, alın teriyle elde edilmiş kazanç hem helal hem de kutsaldır. Bu zaviyeden baktığımızda emek demek helal duruş, helal duyuş, helal durum demektir.

Emeği sırf ekonomik kategoriye indirgemek, teorilerle izah etmek, mübadele ve mücahede çerçevesinde ele almak bir tarafı eksik bırakacaktır. Emek, emekçiyle anlamlı ve bütündür. Manevi yönü en az maddi yönü kadar önemli, hatta önceliklidir. Emek hayatın denge ve dinamiğidir.

1 Mayıs'ı ideolojik ve siyasi önyargılara hapsetmek, marjinal ve yasa dışı örgütlerin ihanet zemini olarak görmek emekçilerimize büyük bir haksızlık ve husumettir. Emeğin fikri değerinde saklıdır. Emekçinin fazileti alın terindedir.

Kavga ve karışıklık arayanların ne fikri ne de fazileti söz konusudur.

KOVİD-19 tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı karanlık mahfiller belki aradıkları fırsatı bulamadılar, ancak emek ve emekçilerle ilgili istismarlarını da her müsait ortamda göstermeleri kuvvetle muhtemeldir.



Bunların oyun ve tahriklerine karşı her zaman uyanık olmak şarttır.

Emeğin ve dayanışmanın gününü eşkıyalığın ve dalaletin ortamı haline getiren odaklara aziz milletimiz müsaade etmeyecektir. Bu vesileyle emekçilerimizi gönülden selamlıyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum.



Beden, kol ve kafa gücüyle çalışan her emekçimizi, her işçimizi hasretle kucaklıyorum. Emek erdemdir, ekmektir, rızıktır, nimettir. Ne mutlu vatan ve millet sevgisiyle geleceği inşa eden, bu şuurla hayatını kazanan fedakâr emekçilerimize. Rabbim işlerini kolay etsin.

Cenab-ı Allah buyuruyor ki: 'Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık.' Yüreğiyle çalışan ve üreten hiç kimse yalnız değildir.


Devlet Bahçeli

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