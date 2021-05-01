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1 Mayıs provokasyonu: Taksim'e yürümek isteyen grup polis tarafından gözaltına alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı. Polisin Taksim ve çevresinde önlemleri sürüyor.

Güncel / 1 Mayıs 2021 Cumartesi 09:34
1 Mayıs provokasyonu: Taksim'e yürümek isteyen grup polis tarafından gözaltına alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı.

PROVOKATÖRLER TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEDİ

İlk olarak Mecidiyeköy'de toplanan bir grup provokatör Taksim'e yürümek istedi.

Polis grubun yürüyüşüne için vermedi. Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

Bir başka grup ise Tarlabaşı'ndan Taksim'e gitmeye çalıştı. Ancak bu gruptakiler de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polisin Taksim ve çevresinde önlemleri sürüyor.

K-9 BOMBA ARAMA KÖPEKLERİ MEYDAN VE ÇEVRESİNDE ARAMA YAPTI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Önlemler kapsamında, K-9 bomba arama köpekleri meydan ve çevresinde arama yaptı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı ile Gezi Parkı polis barikatlarıyla çevrelendi ve anıtın bulunduğu alan yaya trafiğine kapatıldı. Park ve çevresinde polis ekiplerine ait gözetim ve nöbet noktaları oluşturuldu. Çevik kuvvet ekipleri meydan ve çevresine konuşlandırıldı. Bunun yanı sıra meydan ve çevresi K-9 bomba arama köpekleri tarafından kontrol edildi.

Öte yandan M2 Yenikapı - Hacıosman metro istasyonunun Taksim, Şişhane ve Osmanbey istasyonları kapatıldı.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tam kapanma tedbirlerini ihlal ederek izinsiz olarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen 212 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunma, Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakma ve basın açıklaması talebinde bulunan HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, Birleşik Kamu İş, Vatan Partisi ve TGB, Hak Sen, DİSK, TEÇ-Sen, SİME-Sen, SAHİM-Sen, DİSK (TMMOB-TTB-KESK) sendikalarının başvurularının, salgınla mücadele ve tam kapanma tedbirlerine uygun olmak kaydıyla Valilik tarafından değerlendirilerek belirli saat aralıklarıyla bu faaliyetlere izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "İl ve ilçe Hıfzıssıhha Meclislerince alınan sokağa çıkma kısıtlaması ve tam kapanma tedbirlerini ihlal ederek izin verilen Sendikalar dışında ve Taksim Meydanı'na çıkmak için toplanan şahıslar hakkında Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari işlem yapılmıştır. Kaymakamlıklarımızca 2911 Sayılı Kanun uyarınca alınan kararlara aykırı olarak toplantı ve gösteri yapmak amacıyla toplanan, güvenlik güçlerimizce yapılan tüm uyarılara rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 212 şahıs gözaltına alınmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır."

Gezi Parkı

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