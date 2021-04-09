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Kılıçdaroğlu konu Canan'a gelince lafı değiştirdi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine Canan Kaftancıoğlu'nu eleştiriyor musunuz? sorusu sorulunca konuyu apar topar değiştirdi.

Güncel / 09 Nisan 2021 Cuma 22:22
Kılıçdaroğlu konu Canan'a gelince lafı değiştirdi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global'de katıldığı programdan Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı.

ELİ AYAĞINA DOLAŞTI!

Kılıçdaroğlu'nun konu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na gelince laf cambazlığı yapıp konuyu değiştirmesi dikkatlerden kaçmadı.

CANAN KAFTANCIOĞLU SORULUNCA HEMEN KONUYU DEĞİŞTİRDİ 

Buket Aydın'ın Canan Kaftancıoğlu çok sık gündeme geliyor neden? Kaftancıoğlu'nu eleştirdiğiniz konular var mı? sorusuna, 'Çünkü İstanbul'u aldık güzel bir çalışma yaptık. Canan hanımı hazmedemiyorlar. Bugün koronadan da CHP İl yönetiminde bir arkadaşımız vefat etti. Çok kişi öldü koronadan... Vefatların sebebi Saray'da oturan kişidir.' diyerek hemen konuyu değiştirmesi dikkat çekti.' 

ATATÜRK DİYEMEDİĞİNDE DE ELEŞTİREMEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu daha öncede Canan Kaftancıoğlu'nu Atatürk diyemediği için eleştirememişti. Skandal söylemin arkasında durmuştu. Kılıçdaroğlu'nun, Kaftancıoğlu'nu eleştirmekten neden bu kadar çekindiği ise merak konusu...

Kemal Kılıçdaroğlu

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