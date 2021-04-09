Erdoğan'dan Prens Philip için taziye mesajı!

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada; İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.



Açıklamada, Prens'in sabah saatlerinde öldüğü belirtildi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAZİYE MESAJI YAYINLADI



Prens Philip'in vefatının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Mesajında Erdoğan "Prens Philip'in vefatı üzerine ülkem ve Türk milleti adına en derin taziyelerimi iletiyorum.” ifadelerine yer verdi.







