USD (Alış - Satış) : 8,17 - 8,18 EURO (Alış - Satış) : 9,71 - 9,73

Uluslararası ajanslar son dakika olarak geçti! Rusya nükleer torpidoyu test ediyor! ABD'de tsunami oluşturabilir

Uluslararası ajanslar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD sahillerinde tsunami oluşturacak kadar güçlü olan "Poseidon" isimli nükleer torpidoyu Kuzey Kutbu'nda test etmeye başladığını öne sürdü.

Dünya / 08 Nisan 2021 Perşembe 09:54
Uluslararası ajanslar son dakika olarak geçti! Rusya nükleer torpidoyu test ediyor! ABD'de tsunami oluşturabilir

Rusya'nın Kuzey Kutbu bölgesinde gizli bir şekilde yürüttüğü askeri faaliyetlerle ilgili Pentagon tarafından yapılan tespitler, geçtiğimiz günlerde Amerikan CNN televizyonu tarafından gündeme getirildi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK TORPİDOSU
Haberde, Rusya'nın Kuzey Kutbu bölgesinde yeni yeraltı tesisleri kurmaya başladığı vurgulandı. Kıyıya yakın buzullar arasında inşa edilen bu tesislerin, "Poseidon" projesi için hazırlandığı iddia edildi. Resmi adı 2M39 olan "Poseidon" dünyanın en büyük torpidosu sayılıyor.

ABD MENZİLİNDE
NATO standartlarına göre 'Kanyon' adı verilen bu torpido 10 kiloton gücünde nükleer başlık taşıyabiliyor. Rusya'nın Kuzey Kutbu bölgesinden fırlatacağı bu torpidonun ABD kıyılarına rahatlıkla ulaşabileceği düşünülüyor. Nükleer patlamanın yaratacağı tsunami dalgasının New York gibi büyük bir şehri rahatlıkla sular altında bırakabileceği öngörülüyor.

BÖLGEYE YIĞINAK
20 metre uzunluğa, 1.8 metre genişliğe ve 100 ton ağırlığa sahip insansız sualtı aracının (İSA) saatte 200 km hıza ulaşabildiği tahmin ediliyor. Kuzey Kutbu bölgesine filo şeklinde MIG-31 avcı ve bombardıman uçaklarıyla Alaska kıyılarını dahi görebilecek erken uyarı radar istasyonları konuşlandıran Rusya'nın, önümüzdeki beş yıl içerisinde bölgedeki askeri gücünü daha da arttırması bekleniyor.

YENİ GERİLİM NOKTASI
Kuzey Kutbu bölgesine kıyısı bulunan Rusya, Kanada, Norveç, Danimarka ve ABD arasında bölgedeki enerji rezervlerinden kaynaklanan hâkimiyet alanı tartışması söz konusu.

Küresel ısınma ile buzulların erimesi sonucu bölgenin ticaret gemilerine açılması ihtimali de Rusya'nın konuya yaklaşımını etkileyen önemli bir ayrıntı. BM bünyesinde faaliyet yürüten "Uluslararası Deniz Yatağı İdaresi"ne göre Kuzey Kutbu bölgesine kıyısı bulanan ülkeler, kıyılarından itibaren 370 km'lik alanı kendi ekonomik çıkar bölgesi ilan edebiliyor.

DanimarkaKanadaNorveç

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

5-11 Nisan Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement