Halka tepeden bakanlara güzel ahlakıyla ders vermişti!

İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren Mine Koraş'a karşı kibar tavrıyla dikkat çeken Yusuf Özoğul'un, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları'nda çalışmaya başladığı öğrenildi.



AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan; 'Yusuf Özoğul teşkilatlarda gösterdiği mücadele ve azmini Genel Merkez'de de göstermeye devam edecek' dedi.



'BİRÇOK GENCİMİZE ÖRNEK OLMUŞTUR'



Sabah'a açıklamalarda bulunan Eyyüp Kadir İnan; Yusuf Özoğul'un yıllarca teşkilatlarda emek verdiğini belirterek, 'Yusuf Özoğul mücadele etmiş genç bir kardeşimiz… Mütevazılığı ve saygılı duruşuyla Tüm Türkiye'nin takdirini kazanmış ve bu mücadelesi birçok gencimize örnek olmuştur' diye konuştu.



Eyyüp Kadir İnan, şunları söyledi:



'Yakın çalışma ekibimizi güçlendirme noktasında bazı takviyelere ihtiyacımız vardı. Bu doğrultuda Yusuf kardeşimizi Genel Merkez Gençlik Kolları birimimizde çalışmaya başladı. İnanıyorum ki, teşkilatlarda gösterdiği mücadele ve azmini Genel Merkez'de de göstermeye devam edecek.'



NE OLMUŞTU?



İstanbul Pendik İlçesi'nde AK Parti için gönüllü olarak mahallede çalışma yapan Yusuf Özoğul, İyi Partili yönetici Mine Koraş tarafından aşağılandı.