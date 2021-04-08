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Gözaltındaki amirallerle ilgili son dakika gelişmesi

Gece yarısı yayınladıkları bildiriyle akıllarınca hükümete darbe tehditleri savuran emekli amirallerden 10'u gözaltına alınmıştı. Emekli amirallerin gözaltı süresinin uzatıldığı öğrenildi.

Güncel / 08 Nisan 2021 Perşembe 15:11
Gözaltındaki amirallerle ilgili son dakika gelişmesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö'yle ilgili sözlerinin ardından 104 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan ve iktidarın 'darbe çağrısı' olarak nitelendirdiği bildiriyle ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 emekli amiralin gözaltı süreleri uzatıldı.

Avukat Celal Ülgen'in aktardığına göre Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili 103 imzalı bildiri sonrası gözaltına alınan 10 emekli amiralin gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

Gözaltı süresinin 4+4+4 şeklinde ilerlediği belirten Avukat Celal Ülgen, “Üçüncü dört günlük dilimi de kullanabilirler. Çünkü yaşları nedeniyle gözaltına alınmayan ifade vermeleri için çağırılan 4 emekli amiralin de ifadesi pazartesi günü alınacak. Bir günde hepsinin ifadelerini almak mümkün değil” dedi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan emekli amirallerin isimleri öğrenildi. Buna göre, Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal'ın gözaltına alındı, 3 gün içerisinde Emniyet'e gelmeleri için Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a tebligat yapıldı.

Mustafa Şentop

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