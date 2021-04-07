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FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/YPG/KCK ve DHKP/C'li teröristlerin mal varlığı donduruldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınlanan kararına göre FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/YPG/KCK ve DHKP/C'li teröristlerin mal varlığı donduruldu. İşte isim isim mal varlığı dondurulan teröristler...

Güncel / 07 Nisan 2021 Çarşamba 09:10
FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/YPG/KCK ve DHKP/C'li teröristlerin mal varlığı donduruldu!

Terörle mücadelede, terörü finanse eden kişi ve kurumlara bir darbe daha vuruldu.

Daha önce İngiltere'nin IRA'ya karşı uyguladığı, ABD'nin de 11 Eylül saldırılarından sonra hayata geçirdiği, terör örgütleriyle ilişkili kişi ve kurumlara yönelik mali yaptırımlar, artık Türkiye'de de etkin bir şekilde kullanılıyor.

TERÖRLE İLİŞKİLİ 377 KİŞİ VE KURUMUN MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Aralarında FETÖ ve PKK terör örgütlerinin elebaşları ile sözde üst düzey yöneticilerinin yer aldığı 377 kişi ve kurum, kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Terör örgütleriyle ilşkili olup, mal varlıkları dondurulanların listesi için tıklayın

GÜLEN'DEN KARAYILAN'A BİRÇOK İSİM

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, FETÖ- DEAŞ ile PKKKCK terör örgütü elebaşları ve örgüt üyesi 377 kişinin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Listeye göre FETÖ ve PKK terör örgütlerinin elebaşları ile sözde örgüt yöneticilerinden Fetullah Gülen, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Akın İpek, Duran Kalkan, Hidayet Karaca, Melek İpek, Mustafa Karasu, Ferhat Abdi Şahin, Sabri Ok, Fehman Hüseyin, Ahmet Kurucan, Ekrem Dumanlı, Musa Aşoğlu, Önder Aytaç, Mehmet Yalınalp, Selman Kuzu’nun mal varlıkları donduruldu.

Murat KarayılanİngiltereDuran KalkanMustafa Karasu

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