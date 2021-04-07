AK Partili vekil kürsüde fenalaştı!

BMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.



HDP'nin İstanbul Sözleşmesi hakkındaki grup önerisinin görüşmeleri sırasında AK Parti grubu adına Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, söz aldı.



KÜRSÜDE FENALAŞTI!



Uygur, kürsüde konuştuğu sırada fenalaştı. Konuşması sırasında duraksayan Uygur, daha sonra "Müsaade isteyebilir miyim biraz?" dedi.



Konuşmasına devam edemeyince Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, Uygur'dan su içmesini rica etti. Daha sonra Genel Kurul’a ara verildi.



SAĞLIK DURUMU İYİ!



Milletvekilleri kürsüde Belgin Uygur'a yardımcı oldu. Bu sırada Uygur'un, "Tansiyonum düştü galiba" dediği duyuldu. Belgin Uygur’a ilk müdahale TBMM revirinde yapıldı.



Uygur’un sağlık durumunun iyi olduğu ve dinlendiği belirtildi.