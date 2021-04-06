USD (Alış - Satış) : 8,14 - 8,16 EURO (Alış - Satış) : 9,62 - 9,64

Libya Başbakanı Dibeybe Miçotakis'in suratına baka baka Türkiye dedi!

Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü. Dibeybe mevkidaşına, "Türkiye ile münhasır ekonomik bölge belirlenmesi üzerine imzaladığımız anlaşmalar konusuna gelince, her türlü anlaşmanın, uygun çözümler sunmaya katkı sağlaması ve Libya, Türkiye ve Yunanistan'ın haklarının korunmasının önemini vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Güncel / 06 Nisan 2021 Salı 19:33
Libya Başbakanı Dibeybe Miçotakis'in suratına baka baka Türkiye dedi!

Başbakan Dibeybe, Miçotakis'i başbakanlık konutunda resmi törenle karşıladı. İki lider, heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dibeybe, burada yaptığı konuşmada, Yunanistan ve Libya arasında ekonomi ve yatırım alanlarında daha fazla iş birliğini hedeflediklerine işaret ederek, "İki ülke arasındaki çıkarlar doğrultusunda diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmeye ve diplomatik temsiliyeti artırmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Libya Başbakanı, Yunanistan ile enerji, deniz ticareti ve askeri denizcilik eğitimi alanlarındaki tüm anlaşmaların yeniden etkinleştirilmesini umduklarını belirtti.

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasına değinen Dibeybe, şunları söyledi:

"Türkiye ile münhasır ekonomik bölge belirlenmesi üzerine imzaladığımız anlaşmalar konusuna gelince, her türlü anlaşmanın, uygun çözümler sunmaya katkı sağlaması ve Libya, Türkiye ve Yunanistan'ın haklarının korunmasının önemini vurguluyoruz."

Libya Başbakanı Dibeybe, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde, Girit ve Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve münhasır ekonomik bölge konusunda görüşmelerin başlaması için Libya ve Yunanistan arasında ortak komisyon kurmaya hazırız."

MİÇOTAKİS: İSTİKRARIN SAĞLANMASI İÇİN LİBYA'NIN YANINDA OLACAĞIZ

Öte yandan Yunan Başbakan Miçotakis, ziyaretinin temel amacının Trablus'taki Yunanistan Büyükelçiliği'nin yeniden açılması olduğunu kaydetti.

Miçotakis, Trablus'un ardından Bingazi'de konsolosluk açacaklarını ifade etti.

"İstikrarın sağlanması ve seçimlerin dış müdahaleden uzak gerçekleştirilmesi için Libya'nın yanında olacağız" diyen Miçotakis, Libya'daki yabancı güçlerin ülkeden ayrılması çağrısı yaptı.

TÜRKİYE İLE LİBYA'NIN MEB'İNİN İPTAL EDİLMESİNİ İSTEDİ!

Miçotakis, Libya ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakları kapsamında imzaladığı mutabakat muhtırasına ilişkin ise, "Avrupa Konseyi'nin kararlarına göre herhangi bir yasal güce sahip olmadığını" savunduğu bu "belgelerin" iptal edilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Yunan Başbakan, şöyle devam etti:

"Benim doğduğum yer Girit Adası. Sonuçta coğrafya, bazılarının haritalarda çizdiği yapay çizgileri değil, ikili ilişkilerin çerçevesini belirliyor."

Trablus'ta son günlerde yoğunlaşan diplomatik ziyaretler kapsamında bugün, Libya Başbakanı Dibeybe, Yunanistan Başbakanından önce İtalyan mevkidaşı Mario Draghi ile görüşmüştü.

YunanistanLibya

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

5-11 Nisan Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement