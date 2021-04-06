USD (Alış - Satış) : 8,14 - 8,15 EURO (Alış - Satış) : 9,56 - 9,58

Ankara merkezli 8 ilde zehir tacirlerine “Vadi” operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Polislerinin de katılımıyla 8 ilde eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. “Vadi” isimli operasyonda ev ve iş yerleri basılırken çok sayıda kişi gözaltına alındı. Öte yandan baskın yapılan evlerden birinde, PKK terör örgütüne yönelik örgütsel dökümanlar ve Selahattin Demirtaş'ın yazdığı bir kitap da ele geçirildi.

Güncel / 06 Nisan 2021 Salı 09:12
Ankara merkezli 8 ilde zehir tacirlerine “Vadi” operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda uyuşturucu ve ya uyarıcı madde ticareti yaptıkları belirlenen 131 sokak satıcısının kimliğini ve ikamet ettikleri tespit eden ekipler, 8 aylık teknik ve fiziki takibin sonucunda 80 ayrı delillendirme çalışması yaptı. Bu çalışmaların ardından satıcılarla irtibatlı 156 kişi hakkında yasal işlem yapılırken bunlardan 36 kişi tutuklandı.

8 İLDE EŞ ZAMANLI "VADİ" OPERASYONUNDA 81 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Daha önce sokak satıcılarının irtibatlı olduğu kişilere yönelik operasyon yapan ekipler, daha sonra da uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. İçlerinden daha önceden 27'si tutuklanan 131 şüpheliye yapılan operasyonda 104 kişiye yönelik Ankara merkezli İstanbul, Diyarbakır, Antalya, Batman, Elazığ, Adıyaman ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 128 adrese 256 ekip 1200 personel ve Özel Harekat polislerinin de katılımıyla sabah saatlerinde "Vadi" operasyonunu düzenleyen Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 81 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan çalışmalar ve operasyonlarda ekipler, 1989 gram eroin, 33 gram kokain, 4 kg metamfetamin, 30 kg esrar ve skunk maddesi, 50 kg bonzai, 2837 adet extazy hap, 45 gram extazy hap tozu, 1890 adet captagon, satışı yeşil reçeteye tabi 7 adet lyrica, 14 adet suboxone, 15 adet regapen, 5 adet hassas terazi, uyuşturucudan elde edilen 35 bin 865 lira, 1200 dolar, 300 euro, 11 adet cep telefonu, uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan kimyasal ilaç ve paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.

Öte yandan baskın yapılan evlerden birinde, PKK terör örgütüne yönelik örgütsel dökümanlar ve Selahattin Demirtaş'ın yazdığı bir kitap da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Selahattin Demirtaş

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

5-11 Nisan Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement