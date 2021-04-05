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Devlet koynunda yılan beslemiş... Darbe iması yapan emekli amirallerin maaşları kesilsin!

Milletin iradesine parmak sallayarak darbe bildirisi yayınlama cüretinde bulunan emekli sözde amiraller, devletin tüm imkanlarından faydalanıyor.

Güncel / 05 Nisan 2021 Pazartesi 09:14
Devlet koynunda yılan beslemiş... Darbe iması yapan emekli amirallerin maaşları kesilsin!

Dün gece saatlerinde 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi gündeme bomba gibi düştü. Kısa süre içinde iktidar üyelerinin sert tepkisi halkta da karşılık buldu.

Milli iradeye ve domakrasiye sahip çıkan Türk halkı sosyal medyadan tepki yağdırdı.

Bahçeli'nin önerisi gündemde
En sert tepki gösterenlerden biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli, darbe çığırtkanlığı yapan amirallerin apoletlerinin sökülmesini, emekli maaşlarının kesilmesini istedi.

Bahçeli'nin bu önerileri sosyal medyada da gündeme geldi. Kullanıcılar yüklü miktarda emekli maaşı alıp aynı zamanda makam aracı, şoför gibi devletin birçok imkanından faydalanırken, milletin iradesine parmak sallayan eski askerlerin kazançlarını hak etmediklerini savundu.

Amirallerin maaş ve ikramiyeleri
Deniz Kuvvetleri'nden emekli olan koramiraller 12 bin liradan fazla emekli maaşı, 340 bin liradan fazla ikramiye, tümamiraller 11 bin lira maaş, 286 nin lira ikramiye ve tuğamiraller ise 10 bin lira maaş, 282 bin lira emekli ikramiyesi alıyor.

Devlet Bahçeli

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