Bildiri yayınlayan emekli amirallere Bakan Soylu'dan tepki

'Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır.' diyerek bildiri yayımlayan 103 emekli amirale İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert çıktı.



Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:



Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır.

Üniformayı taşımak şereftir.

O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir.



Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz...

Ya diğerleri...