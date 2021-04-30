Üçüncü makam aracını Meclis’ten isteyen Kılıçdaroğlu: Bu kadar araba neyinize yetmez?

Partisinin tahsis ettiği biri 2 milyon lira değerinde iki lüks aracı bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup başkanı olarak Meclis'ten de bir araç istemişti. Talebe ilişkin yazı CHP Grup Başkanvekili Engin Altay imzasıyla başkanlığa sunulmuştu.



Karar TV'nin canlı yayınında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, 'Dünya kadar israf var' diyerek eleştiride bulundu.



'Bu kadar araba neyinize yetmez?'

Üçüncü araç isteğini görmezden gelen Kılıçdaroğlu, 'Bu kadar araba neyinize yetmez? Bu israf değil midir? İsrafı önleyeceğim' diyeceksiniz ve örnek vereceksiniz. Şunları şunları yapacağım... Vatandaşla devleti yönetenler arasında güven ilişkisinin oluşması lazım' dedi.



Söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor

Kılıçdaroğlu her fırsatta, “Araba saltanatına son vereceğiz. Herkesin altında bir değil, üç değil... Ne yapıyorsunuz siz? Fakir fukaranın açlıktan nefesi kokuyor, bunların altında lüks arabalar. Bitireceğiz” ifadelerini kullanıyor.