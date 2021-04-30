Tam kapanmanın ilk gününde Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanma ile ilgili açıklamalar yaptı.



Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:



Alınan önlemlerle pik döneminde bir düşüş olsa da istediğimiz seviyede olmadı. Tam kapanma bir zaruret oldu. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz. Vaka oranlarını iller için her hafta yayınlamaktayız. Sıkı koordinasyon ile mücadeleyi sürdürüyoruz.Bugün Antalya'dayız. Antalya'yı detayları ile değerlendireceğiz. Amacımız hasta yükümüzü giderek azaltmak.



Antalya'da 3 kişilik ekiplerden oluşan filyasyon ekip sayımız 358. Antalya'da yüzde 35 azalma gördük. Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66.3'e düştü. Antalya'da hastane yükümüzün düşmeye başladığını görüyoruz. 65 yaş üstü vatandaşları aşılama oranımız Antalya'da yüzde 85. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Az sonra il değerlendirme toplantısı yapacağız. Yeni tedbirleri istişare edeceğiz.



Buradan Antalya, Burdur ve Isparta'da yaşanan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Sizin için bugün boyunca burdayız. Akşam ayrıca bir toplantı ile bilgilendireceğiz.