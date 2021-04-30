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Tam kapanma başladı! 'Cuma namazı kılmak serbest mi? Camiler açık mı?' sorunun cevabı belli oldu

Türkiye dün akşam saat 19:00 itibariyle tam kapanmaya gitti. Kısıtlamanın ilk gününde İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Cuma namazına ilişkin açıklamalar geldi. Açıklamalarda vatandaşlardan gelen "Camiler açık mı? Cuma namazına gitmek serbest mi? Cuma namazı kılınacak mı?" gibi sorular cevaplandırıldı.

Güncel / 30 Nisan 2021 Cuma 10:12
Tam kapanma başladı! 'Cuma namazı kılmak serbest mi? Camiler açık mı?' sorunun cevabı belli oldu

Cuma namazı ve camilere gitmek konusundaki sorulara ilişkin son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen açıklamalar "Cuma namazına gitmek serbest mi?" sorusunu cevaplandırdı.

Türkiye bugün tam kapanma uygulamasının ilk sabahına uyandı. 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde Türkiye'de tam kapanma devam edecek. İlk günün Cuma'ya denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı iletişim hatlarına tam kapanma sürecinde camilerin açık olup olmayacağına ilişkin soruları ve "Bugün Cuma namazı kılınacak mı?" sorularını yöneltti.

Vatandaşlar sordu: Cuma namazı kılınacak mı?
Vatandaşlar, "Bugün camiler açık mı ve Cuma namazı kılınacak mı? Cumaya gitmek yasak mı? Cuma namazı için izin istemek gerekiyor mu?" şeklinde soruları aradı.

Koronavirüs salgını sebebiyle teravih namazları camilerde kılınamıyor. Vatandaşlar tam kapanma süresince Cuma namazlarının kılınıp kılınmayacağını merak ediyor. Peki, camiler tam kapanmada açık mı?

Bugün cuma namazı kılınacak mı?
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, tam kapanma sürecinde cuma namazlarının sıkı tedbirler eşliğinde kılınacağını söyledi. Erbaş, "Kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaptığı açıklamada vatandaşların evlerine en yakın camiye gidebileceklerini ifade etmişti.

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