Almanya'dan skandal koronavirüs aşısı kararı! Öldüren Johnson and Johnson evsizlere vurulacak

Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (KRV) evsizlere Johnson & Johnson aşısını vurmak istiyor. Konu birçok Avrupa ülkesinde öldürdüğü gerekçesiyle uygulaması durdurulan aşının tartışmaları yeniden alevlendirmesine neden oldu. Almanya'nın dördüncü büyük eyaleti, 60 bin evsizin yaşadığı şehir ve kasabalarda evsizleri mümkün olduğu kadar çabuk aşılamak istiyor. Dahası aşılamanın başladığı da gelen son dakika bilgileri arasında.



ÖLDÜRÜYOR DEDİKLERİ AŞIYI EVSİZLERE YAPIYORLAR



Bir sosyal yardım derneği başkanı talep üzerine eyaletteki birçok belediyenin evsiz insanlara aşı yaptığını ve aşılama oranının yüzde 10 olduğunu bildirdi.



TÜRKİYE HİÇ TERCİH ETMEDİ



Türkiye'nin bugüne kadar anlaştığı ve uyguladığı aşılar içerisinde tartışmalı Johnson & Johnson aşısı ve Astrazenaca aşıları bulunmuyor. Türkiye Sinovac, BioNtech aşılarını uygularken önümüzdeki süreçte Rus Sputnik aşısı ile de çalışılacağı açıklandı.



TÜRKİYE AŞIĞI OTTMANN ÇİFTİNİN KIZI DA ASTRAZENECA NEDENİYLE ÖLDÜ



15 yıldır Manavgat'ta yaşayan Prof. Horst Böhmert ile pedagog eşi Petra Ottmann çiftinin fizyoterapist kızları Dana Ottmann'ın (32), AstraZeneca aşısı yüzünden hayatını kaybettiği kesinleşti.



Almanya'nın Herford kentinde 9 Mart'ta evindeki yatağında ölü bulunan bisiklet sporcusu ve fizyoterapist Dana Ottmann'a, 47 gün sonra yapılan otopsinin raporu Bielefeld Savcılığı tarafından açıklandı. Raporda, Dana'nın aşı olduktan bir gün sonra, beyninde oluşan kan pıhtılaşması nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulandı. Pıhtılaşmaya neden olan aşının Almanya'da sadece 60 yaş üstü kişilere yapılması öneriliyor.



BIONTECH KONUSUNDA UĞUR ŞAHİN İLE GÖRÜŞÜLDÜ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, 'BioNTech aşısının birinci dozunun yapılmasından 12 gün sonra virüse karşı bağışıklığın oluşmaya başladığı' verisi ele alındı ve sonrasında iki doz arasındaki uygulama süresinin 6-8 haftaya çıkarıldığı açıklandı. Karar öncesi alınan ikinci doz randevuları geçerli olacak. ikinci doz için henüz randevu almamış olanlara ise 6-8 hafta sonrasına randevu verilecek. BioNTech aşısının iki doz arasındaki uygulama süresinin 6-8 haftaya çıkarılması pandemiyle mücadelede zafiyet arayan polemik meraklısı bazı kesimlerin iştahını kabarttı. Oysaki BioNTech aşısını kullanan dünyanın çeşitli ülkeleri de tıpkı Türkiye'nin aldığı iki doz arasındaki 6 haftalık süre kararını uyguluyor.



12 HAFTAYA KADAR ÇIKABİLİR



İngiltere'de iki doz arasındaki süre 12 haftaya kadar çıkabiliyor. Fransa ve Almanya'da bu süre tıpkı Türkiye gibi 6 hafta. MRNA temelli bir diğer aşı çeşidi olan Moderna'yı ve BioNTech'i kullanan ABD'de iki doz arasında sürenin maksimum 6 haftaya kadar uzatılabileceği ifade ediliyor. Karar, BioNTech firmasının kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in de görüşü alınarak hayata geçirildi. Avrupa İlaç Kurumu (EMA) da Pfizer/BioNTech aşılarının iki dozunun arasında üç hafta, gerekli durumlarda en fazla 42 gün yani 6 hafta ara verilmesi yönünde tavsiyede bulunuyor.



'BAĞIŞIKLIK AÇISINDAN HİÇBİR SAKINCASI YOK'



Jackson Laboratuarı Enstitüsü immünoloji uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz: BioNTech aşısının 2. dozunun 6-8 hafta sonra yapılmasının, bağışıklık veya aşıların sonra oluşacak korumaları açısından hiçbir sakıncası yoktur. Bu 2 doz arasının açılmasını ben de tavsiye etmiştim. Çünkü 1. doz sonrası da yüzde 70 koruma var. Ama ikinci dozu iki ay sonra da olsa kesin yaptırmak gerekiyor.



Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Akova: İngiltere, AstraZeneca aşılarını 3 ay arayla yaparak benzer bir yöntem uyguladı ve başarılı oldu. BioNTech aşısının ilk dozunun koruyuculuğu Sinovac'a kıyasla oldukça yüksek. Ancak tam etki yine de ikinci dozdan sonraki iki hafta içinde ortaya çıkıyor. İlk doz aşısını yaptıranlar ikinci doza kadar kendilerini korumaya devam etmeliler.

