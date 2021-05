Almanya'dan skandal koronavirüs aşısı kararı! Öldüren Johnson and Johnson evsizlere vurulacak

Koronavirüsle mücadelede ölümlere neden olduğu için durdurulan ve sözleşmelerin feshedildiği Johnson and Johnson aşısıyla ilgili Almanya'da skandal sayılabilecek bir karara imza atıldı. Buna göre Almanya, Johnson and Johnson aşısını evsizlere vuracağını duyurdu. Daha önce Hollanda, Avustralya gibi birçok ülkede ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın ürettiği tek dozluk korona aşısının kullanımı, kanı pıhtılaştırdığı iddiası nedeniyle durdurulmuştu.