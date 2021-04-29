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Bakan Soylu 'Katliam önlendi' demişti! Otogar bombacısı yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da otogarda 5 kg patlayıcının ele geçirildiğini belirterek, "İstanbul'da bugün katliam önlendi" demişti. Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Güncel / 29 Nisan 2021 Perşembe 10:42
Bakan Soylu 'Katliam önlendi' demişti! Otogar bombacısı yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, ''Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı önledi. PKK mensupları İstanbul'a 5 kilogram patlayıcı getirdi. Polisimizin otogarda dikkatli takibi sonucu, istihbaratımızın keskin hafızası sonucu, bir aracın altına yerleştirilen 5 kilogram patlayıcıyı tespit ettiler. Bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcıyı da etkisiz hale getirdiler. Otogarda patlamak üzere yakalandı'' dedi.

Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Emniyet de 5 kilo civarında patlamaya hazır 4'ü uzaktan kumandalı, 2'si zaman ayarlı 6 plastik patlayıcı ele geçirilirken, 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

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OPERASYON ANI KAMERADA

Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Operasyon anı ayrıca güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına da yansıdı.



İŞTE O DÜZENEK

6 adet düzenek şeklinde sigara kartonları içerisine hazırlanmış patlayıcılar, basın mensuplarına gösterildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde basına gösterilen patlayıcıların 4'ünün uzaktan kumandalı, 2'sinin zaman ayarlı düzeneğine sahip olduğu bildirildi. Toplamda 5 kilogram plastik C4 patlayıcı maddesinin kullanıldığı öğrenildi. Düzenekte kullanılan cep telefonu ve piller dikkat çekti.



EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Bu arada İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, ''PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Covid-19 pandemi tedbirleri kapsamında il genelinde şehrin giriş çıkışlarında ve otogarlar bölgesinde alınan tedbirler kapsamında Bayrampaşa ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı içerisinde ve civarında gerçekleştirilen denetimler esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen 2 şahıs kaçmaya başlamış şahıslardan R. A. elindeki çantayı yol kenarındaki araç altına atıp kaçmaya çalışmış ancak kovalamaca sonucu Şube Müdürlüğümüz görevlilerince yakalanmış, otogar içerisine kaçan İ. Z. isimli şahsın ise otogar içerisinde gerçekleştirilen operasyonda sağ olarak yakalanması sağlanmıştır. Bomba imha ekiplerince sırt çantası incelendiğinde yaklaşık 5 KG civarında patlamaya hazır 4 adet Uzaktan komutalı 2 adet Zaman ayarlı toplam 6 adet Plastik patlayıcı madde olduğu ilk incelemede tespit edilmiş çalışma devam etmektedir'' denildi.

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