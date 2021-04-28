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AVM'lerde tam kapanma sonrası yeni dönem

Başkan Erdoğan tarafından kabien toplantısı sonrası açıklanan "tam kapanma" kararının ardından gözler AVM'lere çevrildi. 3 hafta boyunca kapalı olacak AVM'lerde yönetimler kira alınmayacağını açıkladı. AYD Başkanı Hüseyin Altaş, "Elbirliği ile bu süreci aşacağız" dedi. BMD Başkanı Öncel, "Memnun olduk" açıklaması yaptı.

Güncel / 28 Nisan 2021 Çarşamba 09:30
AVM'lerde tam kapanma sonrası yeni dönem

Yapılan Kabine Toplantısı'nda 3 haftalık kapanma kararının çıkması üzerine gözler perakende sektörünün kalbinin attığı AVM'lere çevrildi. Söz konusu süreçte büyük gelir kaybına uğrayacak sektöre Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği'nden (AYD) müjdeli haber geldi.

Yüzbinlerce kişinin istihdam edildiği sektörde 3 haftalık kapanmanın çok önemli olduğunu söyleyen AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, 'Bizler AVM yatırımcıları olumlu sonuç almak için bu sürenin ceremesini çekmeye hazırız. Yeter ki ülke olarak bu beladan kurtulalım. Bu süreçte sektöre desteğimizi sürdürmek için üye alışveriş merkezlerimiz kiracılarından kira almayacaktır. Hepimiz sonuçta aynı gemideyiz, elbirliği ile bu sıkıntılı süreci aşacağız. Bir an önce aşılanmanın artması ve sürecin çok daha iyi bir yere gitmesini umuyoruz' dedi.

İSTİHDAM ÖNEMLİ
Türkiye genelindeki 441 açık alışveriş merkezinin yüzde 60'ının derneklerine üye olduğu bilgisini veren Prof. Altaş, 'Bunlar da önemli bir oranı oluşturuyor. Derneğimize üye olmayanlar da bizim aldığımız kararları yakından takip edip, uygulamaya özen gösteriyorlar' diye konuştu. AVM'lerin bir anlamda istihdam deposu olarak da faaliyet gösterdiğini söyleyen Altaş, şöyle devam etti: 'AVM'ler 600 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor, dolaylı olarak ise sağlanan istihdam 3 milyonu buluyor. Bu nedenle buradaki sağlıklı işleyişin devamı her bakımdan büyük önem taşıyor.'

MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ
Kapanmanın sektör için çok önemli olduğunu söyleyen Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı (BMD) Sinan Öncel ise, 'Bu süreçte AVM tarafından böyle bir adımın gelmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu kiranın istenmesi karşılıklı sıkıntı yaşanmasına yol açacaktı. Tam kapanma gelmeden önce de 84 olan haftalık çalışma saatlerimiz 35'e kadar inmişti. Ciddi bir gelir kaybına uğradık. Vergilerimiz, alınan malların ödemesi gibi tüm sorumluluklarımız devam ediyor. Kapalı kalınacak sürelerde kira ödenmeyecek olmasıyla ilgili düzenleme sektörümüz için hayati önem taşıyor' değerlendirmesinde bulundu.

ESNAFTAN 12 MADDELİK TALEP LİSTESİ
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfedarasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken dün Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u ziyaret ederek tam kapanma döneminde esnafa destek verilmesini istedi. Palandöken, Bakan Muş'a esnafa vergi muafiyeti, faturaların geçici olarak devlet tarafından ödenmesi, zordaki esnafın borçlarının ertelenmesi başta olmak üzere 12 maddelik talep listesi sundu. Listede, esnaf ve sanatkârlara yeni bir yapılandırma hakkının sağlanması, ticari araçların kullandığı akaryakıt fiyatlarında ÖTV ve KDV indirimi yapılması, esnaf ve sanatkârlarla yanlarında çalışanlara koronavirüs aşısında öncelik tanınması, kısa çalışma ödeneğinin kapsamnın genişletilmesi, nakdi destek sağlanması gibi talepler yer aldı.

Mehmet Muş

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