Dünya genelinde koronavirüs listesi güncellendi! Hangi ülkede kaç kişi hayatını kaybetti?

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları 150 milyona yaklaşırken toplam can kaybı 3 milyon 200 bine yaklaştı. En çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 586, 663'e yükseldi.



ABD'DE SON DURUM



ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 502 artarak 572 bin 702'ye çıktı. Virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 48 bin 91 artarak 32 milyon 126 bin 26'ya yükseldi. Yaşamını yitirenlerin sayısı 502 artarak 572 bin 702 olarak kayıtlara geçti.



ABD'deki vaka sayılarında California 3 milyon 734 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 878 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 212 binden fazla vakayla Florida izledi.



DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS KAYNAKLI CAN KAYIPLARINDA SON DURUM



ABD 586,663



BREZİLYA 392,204



MEKSİKA 215,113



HİNDİSTAN 199,388



İNGİLTERE 127,451



İTALYA 119,912



RUSYA 108,980



FRANSA 103,256



ALMANYA 82,551



İSPANYA 77,738



KOLOMBİYA 71,799

