Thodex vurgununda yeni perde! Haklarında karar verildi!

Thodex" Kripto Para Borsası operasyonuyla ilgili gözaltına alınan 70 şüpheliden 61'i dört günlük gözaltı süresinin dolmasının ardından sağlık kontrolü için Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne getirilmişti. Şüpheliler, buradaki işlemlerin ardından da adliyeye sevk edilmişti.



33 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI



Hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 61 şüpheli İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. 61 şüphelinin savcılıktaki işlemlerinin bitmesinin ardından 33 şüpheli savcılık kararıyla serbest bırakıldı.



SAVCILIKTAN 22 ADLİ KONTROL 6 TUTUKLAMA TALEBİ



Geri kalan 22 şüpheli adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle, 6 şüpheli ise 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı, suç örgütü kurma' suçlarından tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkeme'sine sevk edildi.



10 ŞÜPHELİ HALA GÖZALTINDA



Hakkında toplam işlem yapılan 83 kişiden 61'i bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilerek 33'ü savcılık kararıyla serbest bırakılırken 22'si adli kontrolle, 6'si ise tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. 10 şüpheli hala gözaltında tutulurken 11 şüphelinin hala firar olduğunu öğrenildi. 1 şüpheli ise covid testi pozitif olduğundan dolayı emniyetten serbest bırakıldı.