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Koronavirüs ne zaman bitecek? Komplocular kralı Bill Gates tarih verdi!

2019 Aralık ayından bu yana dünyayı ele geçiren koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişi hayatını kaybetti. Günlük yaşamı altüst eden koronavirüsün ne zaman hayatımızdan çıkacağı ise büyük merak konusu oldu. Komplo teorileri ile meşhur olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüsün biteceği tarihi verdi. İşte detaylar...

Dünya / 26 Nisan 2021 Pazartesi 10:10
Koronavirüs ne zaman bitecek? Komplocular kralı Bill Gates tarih verdi!

İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Salgının ilk gününden bu yana virüs dünya genelinde 150 milyonun üzerinde insana bulaştı ve 3 milyonun üzerinde kişinin canına mal oldu.

Daha önce virüs ile ilgili pek çok komplo teorisi ile gündeme gelen Bill Gates 2015 yılında yaptığı açıklama ile bugünlerin gelebileceği uyarısını yapan ilk kişilerden birisiydi. Gates pandeminin seyri hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

İngiliz Sky News'a konuşan Gates, 'Hayat ne zaman normale dönecek' sorusuna yanıt verdi. Kovid-19 aşılarının hızla yaygınlaştığının altını çizen Gates, 2022'nin sonunda hayatın normale dönmesini beklediğini ifade etti.

Aşıları şu an için ağırlıklı olarak gelişmiş ülkelerin tekelinde olduğunun altını çizen Gates, önümüzdeki birkaç ay içinde bu ülkelerdeki aşılama miktarının istenilen seviyeye geleceğini belirti. Gates'e göre bu aşamadan sonra gelişmiş ülkeler aşıları dünyanın geri kalanı ile paylaşacak ve bu pandeminin seyrinde çok önemli bir etkiye sahip olacak.

GATES VE EŞİ BU ŞİRKETLERE YATIRIM YAPTI

Kovid-19'a karşı başlatılan projelere maddi destek sağlayan Gates bu kapsamda milyonlarca dolar harcamış durumda. Peki Gates çiftinin yönettiği Gates Vakfı hangi projelere yatırım yaptı? İşte Bill Gates ve eşinin yatırım yaptığı 4 koronavirüs aşısı...

Gates Vakfı bu alanda ilk yatırımını 2002 yılında Pfizer'a yapmıştı. Vakıf Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech'e ilk yatırımını da salgından önce gerçekleştirdi. Vakıf, 2019 yılında BioNTech'e 55 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi.

BioNTech, Gates Vakfı'nın dikkatini çeken tek Alman biyoteknoloji şirketi değil. Gates çiftinin yönettiği vakıf, 2015 yılında CureVac'a 52 milyon dolar yatırım yapmıştı. Gates Vakfı 3 yıl önce HIV'e karşı piyasadaki tedavi yöntemlerinden daha az maliyetli bir yol bulunmak için yola çıkan Vir Biotechnology'e de yatırım yapmıştı.

Vir Biotechnology corona virüs salgını ile birlikte bu alanda da araştırmalar başlattığını duyurmuştu. Vir Biotechnology, İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline (GSK) ile birlikte koronavirüse karşı geliştirilen antikor tedavisinin son aşama insan deneylerine geçtiğini duyurmuştu.

Gates tıpkı 2015'te 'küresel bir salgına karşı hazırlıklı değiliz' açıklaması gibi şimdi de küresel iklim değişikliği ile ilgili uyarıyor. ABD'nin ev sahipliğinde sanal ortamda yapılan İklim Zirvesi'nde konuşan Bill Gates, dünyayı bekleyen büyük tehlikeden nasıl korunacağımızı anlatan bir yazı yayınladı.

BILL GATES'TEN DÜNYAYI KURTARACAK ÜÇ MADDELİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Zirvede konuşan Bill Gates iklim kriziyle ilgili görüşlerini şöyle açıkladı... Birincisi ekonomik kaynaklı karbon emisyonlarını yok etmek için sıra dışı teknolojileri geliştirmek ve uygulamak.

İkincisi piyasaların bu yenilikçi projeleri fonlamak ve uygulamak konusunda mutlaka baskı yapılmalı. Bunun için de teknolojileri maddi olarak destekleyecek yaratıcı yollar bulmak ve rekabet ortamını fosil yakıtlarla rekabet edebilecek düzeye getirmek gerekli.

Üçüncü olaraksa hükümetler ve büyük şirketler bu geçiş sürecinin daha ucuz ve hızlı olabilmesi için yeni politikalar geliştirmeli ve dünya liderleri bu zorlu sürece destek olanlara teşvik edici ödüller vermeli.

Bill Gates

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