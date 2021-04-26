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CHP ve İYİ Parti HDP'nin skandal 'soykırım' bildirisine neden sessiz? MHP'li Erkan Akçay'dan sert sözler

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın, 1915 olayları hakkındaki 'soykırım' ifadesi sonrası Türkiye ayağa kalktı. Joe Biden'ın açıklamalarına çok sert tepkiler geldi. HDP ise yine Türkiye karşıtı cephe içerisinde yer alarak skandal bir bildiri yayınladı. Bildiride; sözde soykırım yalanına sahip çıkıldı. CHP ve İYİ Parti ise HDP'nin ihanet bildirisine sessiz kaldı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay konuyla ilgili özel açıklamalar yaptı. Erkan Akçay HDP'nin bir nefret suçu işlediğini belirterek, CHP ve İYİ Parti'nin de HDP ile ağız birliği içerine girdiğini söyledi.

Siyaset / 26 Nisan 2021 Pazartesi 12:18
CHP ve İYİ Parti HDP'nin skandal 'soykırım' bildirisine neden sessiz? MHP'li Erkan Akçay'dan sert sözler

Ermeni lobilerinin yıllardır sürdürdüğü ve tarihi gerçeklerle bağdaşmayan 'soykırım' yalanı hakkında HDP skandal bir bildiri yayınladı. HDP'nin ihanet bildirisine tepki yağarken, CHP ve İYİ Parti ise söz konusu yalan ifadelere sessiz kaldı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay konuyla ilgili özel değerlendirmelerde bulundu. Erkan Akçay, HDP'nin tüm meselelerde Türkiye karşıtı cephe içerisinde yer aldığı söyledi. Erkan Akçay, muhalefetin tutumunu ise 'kepazelik' olarak niteledi.


'HDP NEFRET SUÇU İŞLEMEKTEDİR'

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 'HDP, Türkiye düşmanı ve Türkiye'nin düşmanlarıyla işbirliği yapan bir örgüt-yapıdır. Aynı zamanda PKK terör örgütünün de siyasi uzantısıdır. Bütün meselelerde düşman ile işbirliği yapıyor. Türkiye karşıtı ne kadar faaliyet varsa hepsinin içerisinde HDP de yer alıyor. HDP, Türk siyaseti üzerinde bir terör gölgesidir. HDP nefret suçu işlemektedir.' dedi.

'AĞIZ BİRLİĞİ İÇERİSİNE GİRDİLER'

Erkan Akçay, 'Türk siyaseti üzerinde bir terör vesayeti oluşturdu HDP, CHP ve İYİ Parti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti suçlamaya başladılar. Yani bunların hepsi ağız ve işbirliği içerisindeler. DEVA, Gelecek Partisi. Hepsinin açıklamalarına baktığınızda bir ağız birliği var. Yani; Amerika'ya, Biden'a tepki vermekten ziyade hükümeti suçluyorlar bu konuda. Kepaze bir tutum içerisindeler.' diye konuştu.

Erkan Akçay, 'Bunlar, Türkiye'nin bütün karşı karşıya kaldığı tehdit ve tehlikelere karşı Türkiye düşmanları ile işbirliği yapan organizmalardır.' sözlerini kullandı.

Erkan Akçay

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