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Faruk Özer'in yakalanması için 4 ülkeye özel ekip gönderildi

Arnavutluk'a kaçtığı belirlenen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanması için Türkiye, 4 farklı teknik ekip kurdu.

Güncel / 25 Nisan 2021 Pazar 19:05
Faruk Özer'in yakalanması için 4 ülkeye özel ekip gönderildi

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'a kaçtığı belirlenince iadesi için girişimlerde bulunuldu. Kripto para borsası Thodex'i işlemlere kapatıp, müşterilerin 2 milyar doları ile kaçtığı öne sürülen Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ÇOK SAYIDA ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ
Arnavutluk'la Türkiye arasında tüm mekanizmalar devreye sokuldu. Arnavutluk güvenlik birimleri çok sayıda adrese baskın düzenledi.

4 TEKNİK EKİP ARNAVUTLUK'A GÖNDERİLDİ
Emniyet Genel Müdürlüğü de işbirliği ve koordinasyon amacıyla 5'er kişiden oluşan 4 teknik ekip kurdu. Bu ekiplerden biri Arnavutluk'a gönderildi. Türk heyet, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yetkilliler ile Tiran'da yarın toplantı yapacak.

FATİH ÖZER HALEN ARNAVUTLUK SINIRLARI İÇİNDE İDDİASI
TRT Haber'in haberine göre; diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer halen Arnavutluk sınırları içinde. Özer'in fiziki takibi sürüyor, ülkeden çıkabileceği tüm noktalar kapatıldı. Kaçma ihtimaline karşı önlem Arnavutluk'a komşu Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'da ilgili birimlerle görüşmeler yapıldı. Emniyetin oluşturduğu teknik ekiplerden 3'ü de bu ülkelere gitti.

ŞÜPHELİLERDEN 69'U YAKALANDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Özer'in babası, ağabeyi ve kız kardeşinin de olduğu 80 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ağabey Güven Özer Pendik'te, kız kardeş Serap Özer ise Kocaeli'de gözaltına alındı. Baba Zülküf Özer'le birlikte 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

KosovaArnavutluk

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