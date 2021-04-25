CHP'deki 25 milyonluk rüşvet skandalında yeni skandal! CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş haberdarmış

Ankara'da eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 2 belediye meclis üyesi hakkındaki 25 milyon lira rüşvet istedikleri iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Sinan Aygün, katıldığı bir televizyon programında rüşvet skandalına ilişkin ses kaydının dökümünü yayınladı. Dökümde Mansur Yavaş’ın rüşvetten haberinin olduğu açıkça görülüyor.