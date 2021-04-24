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Engelli kardeşini darbettikten sonra bıçakla yaraladı sonra hiçbir şey olmamış gibi başında sigara içti

Bursa'da 53 yaşındaki Fikret U. birlikte yaşadığı engelli kardeşi 42 yaşındaki Mesut U. ile gürültü meselesi yüzünden tartıştı. Engelli kardeşini darbeden Fikret U., ardından kardeşini bıçakladı ve başında hiçbir şey olmamış gibi sigara içti.

Güncel / 24 Nisan 2021 Cumartesi 10:00
Engelli kardeşini darbettikten sonra bıçakla yaraladı sonra hiçbir şey olmamış gibi başında sigara içti

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre birlikte yaşayan Fikret U. (53) ile bedensel engelli kardeşi Mesut U. (42), evde gürültü meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Fikret U., Kardeşi Mesut U.'yu darbetmeye başladı daha sonra kolundan ve sırtından bıçakla yaraladı.

HİÇ BİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ SİGARA YAKTI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mesut U.'yu ambulansa taşıdı.
Bu sırada evden çıkan şüpheli Fikret U., kardeşinin bulunduğu ambulansın yanına gelerek hiç bir şey olmamış gibi sigara yaktı.

Bu anlar kameralara yansırken görenleri şaşırttı.
Gözaltına alınan Fikret U., İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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