Dışişleri Bakanlığından Ermeni terörüne kınama: Asla unutmayacağız!

Dışişleri Bakanlığı, 1915 olayları ve Ermeni terörünün şehit ettiği diplomatlarla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda yaptı.



HİÇBİR YALANA VE BASKIYA BOYUN EĞMEYECEĞİZ.



Yapılan paylaşımda, "Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız! Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.