Koronavirüsle mücadele de umutlandıran gelişme! İşte yeni aşı...!!!

Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği 3'üncü aşı olan KoviVak'ın ülkenin 18 bölgesine dağıtımı hafta sonu gerçekleştirilecek.



Dünya genelinde yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşılamalar devam ederken, Rusya'nın geliştirdiği bir aşının daha ülkede dağıtımına başlanacağı açıklandı. Rusya'da Covid-19'a karşı geliştirilen 3'üncü aşı KoviVak, hafta sonu 18 bölgeye teslim edilecek. Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kas içi uygulama için bir süspansiyon formunda mevcut olan aşının ilk olarak Leningrad, Moskova, Stavropol ve Primoraky bölgeleri ve Tataristan Cumhuriyeti'ne ulaştırılacağı ifade edildi.



18 BÖLGEYE DAĞITILIYOR



Açıklamada, tam teşekküllü bir virüs içeren ve klasik tekniğe göre yapılmış aşının 25 Nisan'a kadar ülkenin 18 bölgesinin polikliniklerinde kullanılmaya başlanacağı kaydedildi.



Ayrıca bilinen tüm koronavirüs mutasyonlarına karşı etkili olduğu belirtilen KoviVak aşısı, Rusya Bilimler Akademisi Çumakov Bilim Merkezi uzmanları tarafından bağışıklığı zayıf olanların yanı sıra hastalığa daha önce yakalanan kişiler için de öneriliyor.



Klinik çalışmaların KoviVak'ın tam güvenliğini ve düşük alerji riskini doğruladığı belirtilen açıklamada, deneklerin çoğunda ilk aşılamadan sonraki 42'inci günde bağışıklık oluşacağı ifade edildi.



.