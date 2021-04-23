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Gazeteci Hulki Cevizoğlu, '128 milyar dolar' yalanının kaynağını açıkladı

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı bir programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun '128 milyar dolar nerede?' şeklinde yürüttüğü kara propagandanın kaynağını açıkladı. Cevizoğlu açıklamasında, “Bu 128 milyar dolar olayının kaynağı yurt dışında olan bir iş adamı. Eskiden Türkiye'de bankaları olan birisi. Türkiye'de hala bankacı arkadaşları bulunan birisi.” ifadelerini kullandı.

Güncel / 23 Nisan 2021 Cuma 09:15
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, '128 milyar dolar' yalanının kaynağını açıkladı

Gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarının buharlaştığı iddiasının yurt dışı kaynaklı olduğunu açıkladı.

Hulki Cevizoğlu, bir özel televizyon programında ilginç açıklamalarda bulundu. Cevizoğlu, "Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar nerede?" şeklindeki sorunun kaynağının yurt dışında yaşayan ve eskiden bankası bulunan işadamı olduğunu, Türkiye'deki muhalif bir gazetenin ekonomi yazarına konunun iletildiğini söyledi. Cevizoğlu, ratingi her şeyi üstünde tutan bir televizyoncu tarafından televizyonda da dile getirildiğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da gündeme taşındığını bildirdi.

"BU 128 MİLYAR DOLAR OLAYININ KAYNAĞI YURT DIŞINDA OLAN BİR İŞ ADAMI"

Gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu, şunları söyledi:

"Bu 128 milyar dolar olayının kaynağı yurt dışında olan bir işadamı. Türk. Eskiden Türkiye'de bankaları olan birisi.. Türkiye'de hala bankacı arkadaşları bulunan birisi. Bankacı arkadaşlarının Merkez Bankası'nda mı, başka bankalarda mı ya da emekli olduğunu bilmiyorum.

"AK PARTİ'YE YANAŞTI AMA..."

Ama Türkiye'deki bankacı arkadaşlarından aldığı haberi kendisi AK Parti'ye daha önce yanaşmak, yaklaşmak, samimiyeti ilerletmek amacıyla AK Parti'yle düşüncesi ve girişimi olan birisi ama beklediği sonucu alamayan, defalarca bu girişimler de kamuoyunda da bu girişimlerde de bulunan ama AK Parti'den sıcak yaklaşım alamayan bir kişi.

"MUHALİF BİR GAZETENİN EKONOMİ YAZARINA BU BİLDİRİYOR"

Türkiye'deki muhalif bir gazetenin ekonomi yazarına bunu bildiriyor. Orada başlıyor. Bana bu değerli ve saygın kişinin anlattıklarını naklediyorum. Sonra bu ratingi her şeyi üstünde tutan bir televizyoncu tarafından televizyonda da dile getirilerek gündeme getiriliyor ve en son noktada da, bu sürecin en son noktasında da konu CHP'nin önüne geliyor.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU DA GÜNDEME ALIYOR"

CHP Genel Başkanı da, bunu gündeme böyle taşıyor. Bunun geçmişi bu. Peki bunu ben mi söylüyorum? Bunu bana sağın, solun, merkezin, kuzeyin, güneyin herkesin sevdiği ekonomiden anlayan çok değerli bir insan anlattı."

Ak PartiKemal KılıçdaroğluHulki Cevizoğlu

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