Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23-27 Nisan tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. Meteroloji'nin paylaştığı verilere göre; özellikle hafta sonu İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. 23-27 Nisan tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporuna göre; özellikle hafta sonu yurdun birçok kesiminde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.