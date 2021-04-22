Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23-27 Nisan tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. Meteroloji'nin paylaştığı verilere göre; özellikle hafta sonu İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.