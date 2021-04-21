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Pakistan'da korkunç patlama! AA muhabiri de yaralandı!

Pakistan'ın Ketta şehrinde bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Öte yandan, patlama sırasında otel locasında bulunan Anadolu Ajansı (AA) muhabiri eline isabet eden cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı. Patlama sırasında odalarında olan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti ise, hadiseyi yara almadan atlattı.

Güncel / 21 Nisan 2021 Çarşamba 23:36
Pakistan'da korkunç patlama! AA muhabiri de yaralandı!

Pakistan'ın Kette şehrinde bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

OTOPARKTAKİ ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Yetkililer, patlamanın Serena Otel'in otoparkında meydana geldiğini, olayın nedeninin araştırıldığını bildirdi. Patlamanın etkisiyle otoparktaki araçlar zarar görürken, otelde de hasar oluştu.

ÇİN BÜYÜKELÇİSİ OTELDE KALIYORDU

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'in İslamabad Büyükelçisi Nong Rong'un ve Çinli diplomatların otelde kaldığını ancak patlama sırasında otelde bulunmadıklarını söyledi.

Ahmed, Pakistan'ın düşmanlarının barışçıl ve gelişen bir Pakistan görmek istemediklerini belirterek saldırıyı kınadı.

AA MUHABİRİ HAFİF YARALANDI

Öte yandan, ramazan yardım faaliyetleri çerçevesinde bu otelde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti ile beraberindeki Anadolu Ajansı (AA) muhabiri de bulunuyordu.

Patlama sırasında odalarında olan TDV heyeti, hadiseyi yara almadan atlattı. O sırada otel locasında bulunan AA muhabiri Recep Bilek ise eline isabet eden cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Pakistan

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