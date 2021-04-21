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Görüntüler dehşete düşürmüştü! Bakıcı şiddetinde flaş gelişme: Terlik silah sayıldı

Kadıköy'de bakıcılık yaptığı F.K. isimli yaşlı kadına sözlü ve fiziki saldırılarda bulunduğu iddia edilen Özbekistan uyruklu şüpheli Rano R., ifadesinde olay günü alkollü olduğunu, yaşlı kadınla şakalaştığını ve pişman olduğunu söylemişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özbekistanlı bakıcı hakkında 'Hakaret' ve 'Yaralama' suçlarından 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede bakıcının şiddette kullandığı terlik silah sayıldı. Şüpheli Rano R.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Güncel / 21 Nisan 2021 Çarşamba 13:49
Görüntüler dehşete düşürmüştü! Bakıcı şiddetinde flaş gelişme: Terlik silah sayıldı

Özbekistan uyruklu olduğu iddia edilen kadın bakıcı Rano R., birlikte yaşadığı yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizlerde bulunmuştu. Bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde, yabancı uyruklu bakıcının yaşlı kadına cinsel içerikli sözlü tacizde bulunduğu görülmüştü.

TERLİK SİLAHTAN SAYILDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Başsavcılığı Özbekistan uyruklu bakıcı hakkında 'Hakaret' ve 'Yaralama' suçlarından 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Düzenlenen iddianamede şüpheli kadının yaşlı olan müştekinin evinde çalıştığı, saldırıda kullanılan ve silahtan sayılan terliği fırlatarak müştekiyi yaraladığı aktarıldı.

KÜFÜR EDİP HAKARETLERDE BULUNMUŞ

Aynı zamanda iddianamede şüpheli bakıcının yaşlı kadına küfürler ederek hakarette bulunduğu da bildirildi. İddianamede müştekinin beyanları ve görüntü kayıtları da ele alındığında şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği anlaşıldığından cezalandırılması talep edildi.

3 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hakkında 'Hakeret' ve 'Yaralama' suçlarından 3 yıl 6 aya kadar hapis ceza istemiyle iddianame düzenlenen Özbekistan uyruklu bakıcı Rano R.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Özbekistan

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