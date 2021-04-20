Emekliler Mayıs ayında zamlı ikramiye alacak: 30 Nisan'a kadar başvuru yapanlara 2 ikramiye şansı doğuyor

Milyonlarca emekli zamlı bayram ikramiyesi heyecanı yaşıyor.



Mayıs'ın ilk haftasında Ramazan Bayramı ikramiyesini alacak olan emekliler, artış müjdesinin detaylarını bekliyor.



Bin liralık ikramiyeye enflasyon artışının nasıl yansıtılacağı merak edilirken, çok sayıda yeni emekli de bu imkandan ilk kez yararlanacak.



TARİHLERE DİKKAT!



Emekli olanlar, emeklilik tarihlerini izleyen dönemlerde verilecek ikramiyeleri alıyor.



Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs'a denk geliyor.



Bu kapsamda Ramazan Bayramı ikramiyesinden, Mayıs'ta emekli aylığı bağlananlar da yararlanacak.



Bunun için Nisan ayı sonuna kadar emeklilik başvurusu yapmak gerekiyor.



Nisan'da emeklilik için başvuranlar, bu yıl 2 ikramiyeyi cebine koyabiliyor.



Kurban Bayramı ikramiyesi ise 20-23 Temmuz'a denk geliyor.



Haziran ve Temmuz aylarında emekli aylığı bağlananlar da bu yıl 1 bayram ikramiyesi alacak.



Emekli aylığı Temmuz'dan sonra bağlananlar ise gelecek yıl ikramiye alacak.