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Yerel yönetimler reform paketi taslağında sona gelindi! Belediyelerde yeni dönem

AK Parti'de uzun süredir hazırlıkları devam eden yerel yönetimler reform paketinde taslağın bitme aşamasına geldiği ve önemli değişiklikleri öngördüğü öğrenildi. AK Parti yerel yönetimler Başkanlığı tarafından hazırlanan reform paketinin içeriğinde birçok başlıkta düzenleme yer alıyor. İşte madde madde yeni reform paketi.

Güncel / 19 Nisan 2021 Pazartesi 09:20
Yerel yönetimler reform paketi taslağında sona gelindi! Belediyelerde yeni dönem

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından hazırlanan yerel yönetimler reformunda sona gelindi. Taslak bu hafta partinin yetkili kurularında ele alınarak son şekli verilecek.

BİTER BİTMEZ ÖNCE SUNUM SONRA GÖRÜŞME
Çalışmanın tamamlanır tamamlanmaz ilgili kurullara yapılacak sunum sonrasında hayata geçmesi için hızla adımlar atılacak.

BELEDİYELERİN PROBLEMLERİ GİDERİLECEK
Yerel yönetimler reform paketi kapsamında belediyelerin ihtiyaç ve sorunlarının giderilmesi hedefleniyor. Sabah'ın haberine göre, ayrıca belediyelerle ilgili mevzuat düzenlemelerinde de değişiklik yapılacak.

İŞTE MADDE MADDE REFORM PAKETİNDEN DİĞER BAŞLIKLAR
İmar ve planlamaya ilişkin önemli değişiklikler.
Belediyeler arası görev ve yetki devrinin yeniden düzenlenmesi.

Belediyelerde mali yapı ve finansman düzenlemesi.
Belediyelerin teşkilat ve personel yapısında düzenleme, denetim ve şeffaflık,

Mali ve sosyal hakların yeniden düzenlenmesi.
Yukarıdaki başlıkların yer alacağı öğrenilen yerel yönetimler reformunda bu başlıklar altında çok sayıda düzenleme yapılacak. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki yetkili kurullarda bir sunum gerçekleştirecek.

Ak PartiMehmet Özhaseki

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