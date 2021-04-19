Rus televizyonunda skandal propaganda: Bayraktar TB-2 dengelerini bozdu

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Rus televizyonu Rossiya 1'de yayınlanan ve Bayraktar TB-2'lere yönelik kara propangada içeren animasyon ile ilgili açıklamalar yaptı. Abdullah Ağar, TB-2'lerin Rusya'nın vekalet alanlarında gösterdiği etkiye dikkat çekerek, 'TB2-ler ile beraber ortaya koyulan etki Rus menfaatlerini ve Rus harp-savaş araçlarını çok etkisizleştirdi. Özellikle karasal anlamda karşı karşıya kaldığı bu yok edici etki Rusya'yı büyük bir arayışa itti.' dedi.



'RUSLAR AÇISINDAN BÜYÜK BİR GÜVENSİZLİK'



Abdullah Ağar, 'O arayış neticesinde TB2'leri etkisizleştirecek bir sistemleri olduğunu ifade etmek istiyorlar. Çünkü onlar açısından büyük bir tartışma ve güvensizlik. Bir diğer taraftan da desteklemiş olduğu vekiller açısından da büyük bir soru işareti.' ifadelerini kullandı.







'GERÇEK ANLAMIYLA CEVAP VEREMEDİĞİNİ...'



Ağar, 'Bu çok büyük bir teknoloji yarışı harp sanayisinde. Kendine özgü bir savunma sanayi rekabeti bu. TB2'lere cevap verdiğini göstermek istiyor. TB2'lerin ortaya koymuş olduğu ve şu ana kadar gerçek anlamıyla cevap veremediği bir karşılığı artık ürettiğini kendisine, kendisinin vekillerine ve hasımlarına, rekabet halinde olduklarını göstermek istiyor.' diye konuştu.







Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu ve Türkiye'nin ilk görüş içi havadan-havaya füzesi Bozdoğan ile ilgili de dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.



Ağar şunları söyledi:



'ÜSTÜNLÜK AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ'



Bu bizde gelişen yeni bir savunma sanayii türevi. Çok önemli. Jeopolitik/Stratejik katmanda bizim bağımlı olduğumuz bir alandı burası. Örneğin Ege'deki rekabetin en önemli konularından bir tanesi... Şimdi Yunanistan ne yapıyor? Meteor füzeleri almak istiyor. Çünkü; hava-hava savaşını kazanmak istiyor.



Savaş uçaklarını yaklaşmadan imha etmek istiyor. Bu açıdan kendi yerli hava-hava füzemizi inşaa etmemiz, etrafımızdaki hasım ülkelerin bize bulaşamaması demek; Bu stratejik katmanda. O açıdan hem bağımlılıktan kurtulmak adına hem de diğer ülkelere üstünlük sağlamamız açısından önemli.



'DAHA SAVAŞ BAŞLAMADAN DÜŞMANI CAYDIRACAK'



Yani amaç ne? Düşmanı caydırmak. Düşmanın daha savaş başlamadan seninle savaş yapma iradesini ortadan kaldırmak. Özellikle bu noktada füzelerin önemi var. Bir de teknolojik açıdan erişmiş olduğunuz seviyenin ispatı. Bunlar gerçekten teknolojik anlamda üretilmesi zor füzeler. Sizin teknolojinizin hangi seviyeye geldiğini göstermesi açısından da büyük bir değer taşıyor. O yüzden ben çok önemsiyorum. Füze teknolojisini. Sadece bu anlamda değil. Karasal anlamda, ateş-destek sistemleri, topçu sistemleri, hava savunma ve hava taarruz anlamlarında da bu füze teknolojileri son derece önemli.

