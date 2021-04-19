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Hulki Cevizoğlu'ndan Atatürk'ün arkasına sığınan istemezükçülere Kanal İstanbul dersi: Neden parasız yapıyoruz

Bir televizyon kanalında canlı yayına katılan Hulki Cevizoğlu, “Ben Kanal İstanbul’a evet diyen bir Atatürkçüyüm.” ifadelerini kullanarak Kanal İstanbul’un neden yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler verdi. Cevizoğlu, "Savaş gemileri, tankerler, yabancı gemiler geçecek, biz para almayacağız. Eğer bu boğazlar bize aitse, neden parasız yapıyoruz." diyerek muhalefet partilerini eleştirdi.

Güncel / 19 Nisan 2021 Pazartesi 14:52
Hulki Cevizoğlu'ndan Atatürk'ün arkasına sığınan istemezükçülere Kanal İstanbul dersi: Neden parasız yapıyoruz

Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan Kanal İstanbul ile ilgili bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Gazeteci-Yazar Hulki Cevizoğlu, kanalın önemini vurgulayarak, 'Ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm' dedi.

Kızanlar olacaktır sözleri ile açıklamasına başlayan Cevizoğlu, 'Atatürkçü geçinen partiler de Kanal İstanbul üzerinden sahte söylemlerle rant peşinde koşmayacaktır' dedi.

ATATÜRKÇÜ GEÇİNEN PARTİLERİNE ARTIK ORTADAN KALKMALARI LAZIM

Cevizoğlu, 'Arkalarına Atatürk'ü alarak siyaset yapan muhalefetin artık ortadan kalkması gerekir' ifadelerini kullandı



OSMANLILAR YAPTI MISIR İDARE EDİYOR

Kanal İstanbul'a neden hayır dediğimizi sakin bir şekilde tartışabilirsek, ne kadar saçma argümanlar öne sürüldüğünü fark edeceğiz diyen Cevizoğlu, 'Neymiş Montrö'ye engelmiş, engel mengel değil, dünyadaki kanalları izleyelim sevgili Atatürkçüler, Süveyş Kanalı'na bakalım, bu kanal Osmanlılar tarafından yapılmış Mısır idare ediyor.

NEDEN PARASIZ YAPIYORUZ

Mısır bu kanala hükmediyor, dünyanın parasını kazanıyor. Türkiye tek kuruş para almıyor. Bu ayıp ve skandaldır. Savaş gemileri, tankerler, yabancı gemiler geçecek, biz para almayacağız. Eğer bu boğazlar bize aitse, neden parasız yapıyoruz.' İfadelerini kullandı.

Hulki Cevizoğlu

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